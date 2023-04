Ámbito Deportes

Tenis

Rublev y Rune definen hoy en Montecarlo

La final de la primera gran cita de la temporada tenística sobre arcilla, el Masters 1000 de Montecarlo, ya tiene finalistas para hoy; el ruso Andrey Rublev (N.6 del mundo) y el danés Holger Rune (N.9) desde las 08:30.

Será la tercera ocasión que se enfrenten ambos jugadores, con una victoria para cada uno hasta ahora: El danés ganó el año pasado en octavos de final de París-Bercy y el ruso se impuso este año en octavos del Abierto de Australia en cinco apretados sets.

Rublev, de 25 años, se ganó el derecho a pelear por el título en el Principado tras imponerse en la primera semifinal al estadounidense Taylor Fritz (N.10), por 5-7, 6-1 y 6-3. A su vez, en la otra llave semifinal, Rune, superó al italiano Jannik Sinner (1-6, 7-5 y 7-5), en prolongada definición debido a la lluvia.



NBA

Los Sixers de Embiid baten a Nets en NBA

Con 26 puntos de su estrella Joel Embiid, los Philadelphia 76ers vencieron 121-101 a los Brooklyn Nets en el arranque de los playoffs de la temporada 2023 de la NBA.

Los Sixers, tercer sembrado de la Conferencia Este, no pasaron apuros para anotarse ante su público el primer triunfo ante los Nets, sexto, en una serie al mejor de siete partidos en la que son claros favoritos.

El alero Mikal Bridges fue el máximo anotador del partido con 30 puntos, pero no contó con apoyo suficiente para contrarrestar las numerosas armas ofensivas con las que cuentan los Sixers, que batieron su récord de triples en un partido de playoffs con 21 en 43 intentos.

Embiid, finalista al premio MVP (Jugador Más Valioso) de la temporada, terminó con 26 puntos y 5 rebotes.



Básquet

Se puso en marcha Apertura masculino

Con cuatro compromisos se puso en marcha el torneo Apertura de la Liga Nacional de Básquet masculino 2022.

Olimpia Kings se impuso en su visita al Félix Pérez Cardozo por 73 a 44, mientras que Libertad en su reducto superó a Sol de América 102 a 67.

El campeón defensor, Deportivo San José en el León Condou derrotó al debutante Atlético Colegiales 96 a 59 y Colonias Gold en su visita a Campoalto triunfó por el marcador de 72 a 44.

Hoy se pone en marcha la segunda fecha con el duelo entre Libertad vs. Colonias Gold en la Huertita desde las 19:30. Mañana se completa la ronda con los enfrentamientos: Félix Pérez vs. Colegiales (19:30 en el Efigenio González), Campoalto vs. Olimpia Kings (Comando Logístico, 19:30) y Sol vs. San José (Luis A. Giagni, 19:30).