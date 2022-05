Ámbito Deportes

Argentina tiene a 35 para la Finalissima

Argentina confeccionó y dio a conocer una lista preliminar de 35 jugadores para la Finalissima, Copa de Campeones Conmebol-UEFA, ante Italia del 1 de junio. La Finalissima enfrentará en el estadio Wembley a Argentina, campeón de la última Copa América, y a Italia, último ganador de la Eurocopa.Con Lionel Messi como principal figura, no faltan entre los nombres Ángel Di María, Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y todas las grandes figuras de la Albiceleste forman parte de la convocatoria. Destacan también los regresos de Paulo Dybala y Lucas Alario y la convocatoria de Marcos Senesi, que tiene pasaporte italiano y podría ser citado también por la selección italiana. También fue llamado Cristian Romero, que todavía no se encuentra recuperado de una lesión en la cresta ilíaca.



Descubren estatua de Kun Agüero en el City

Manchester City desveló una estatua dedicada a quien fuera su delantero, el argentino Sergio Agüero. Esto en ocasión del décimo aniversario del gol anotado por el Kun que dio su primera Premier League (en el formato actual) al club “ciudadano”.”El Manchester City FC se complace en presentar en el Etihad Stadium una estatua permanente de la leyenda del club Sergio Agüero en el décimo aniversario del primer título de la Premier League del club y el icónico momento '93:20'”, indicó ayer el Manchester City en un comunicado. La estatua, instalada en la entrada del Etihad Stadium y realizada por el escultor Andy Scott, está formada por miles de piezas soldadas de acero galvanizado y representa al delantero argentino con el torso desnudo, celebrando aquel histórico gol.



Subastarán balón de final de Mundial 74

El balón utilizado en la final del Mundial de fútbol de 1974 que enfrentó a Alemania y a Países Bajos será subastado por un equipo uruguayo. Así lo informó a la agencia EFE el actual presidente del club uruguayo Rampla Juniors, Daniel Bianchi, quien destacó que la mencionada subasta será a nivel internacional, aunque no aclaró el país en el que se celebrará. Según resaltó el dirigente, el balón pertenece desde hace 25 años al club que actualmente milita en Segunda División, después de que lo donara su entonces presidente, Ramón Barreto, quien había arbitrado en ese encuentro y lo entregó a la institución junto a una declaración certificada por un notario.El mencionado árbitro uruguayo fue uno de los asistentes en el encuentro que se disputó el 7 de julio de 1974 en el estadio Olímpico de Múnich ante más de 70.000 espectadores.