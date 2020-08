Ámbito Deportes

Guaireña

Troadio: “Que errores sean menores”

El entrenador de Guaireña Troadio Duarte dialogó en (1080 AM), en donde refirió puntos acerca de la actualidad el elenco albiceleste.

“Estamos ultimando los detalles del partido, Luqueño es un gran rival”, apuntó el estratega con respecto al duelo de mañana (16:00).

Con relación al momento de su equipo que no puede ganar hace 3 fecha, Troadio expuso: “Estamos tranquilos, tuvimos un traspié”, sumando también: “Ojalá Dios quiera que los errores sean menores, en lo 5 partidos fuimos perjudicados para que la gente sepa. Dicen que estamos llorando, pero no es eso. Nosotros sabemos la necesidad que tenemos”.

El DT además sumó: “Tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos”.



APF

Autoridades instan a cumplir protocolos

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) emitió ayer un comunicado en donde detalla algunos puntos de suma relevancia que buscan brindar un marco seguro al desarrollo del Apertura.

En el texto, la APF expone que: “Los palcos de todos los estadios se encuentran inhabilitados y que para acceder a la habilitación de los mismos se debe de presentar una solicitud con 48 horas de antelación cumpliendo ciertos requisitos como tener ventanales amplios y no exceder el número de 5 integrantes”.

El documento también contempla detalles como que: “La APF debe autorizar la colocación de banderas 24 horas antes de los juegos y que los fiscalizadores de la SND tienen potestad de controlar las listas de asistentes”.



Sol de América

Órteman recompone su esquema

Sol de América recibe mañana a Cerro Porteño (18:30), en el Luis A. Giagni de Villa Elisa, buscando retomar la senda del triunfo luego de 6 fechas del torneo Apertura

El entrenador uruguayo Sergio Órteman tendrá dos variantes obligadas con respecto al último juego (empate 2-2 ante Luqueño), y debe recomponer su sector izquierdo por las sanciones de Facundo Cobos (expulsado) y Matías Pardo (acumulación de amarillas).

Como reemplazante del lateral izquierdo es opción Milciades Portillo, mientras que en el medio sector podría ingresar Édgar Ferreira o Federico Jourdan.

El Danzarín sumó solo 3 unidades de 15 posibles en las últimas 5 fechas y se encuentra relegado a en la novena posición con 9 unidades.