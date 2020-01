Alumnas denuncian “abuso de poder” en Derecho UNE

Cynthia Ayale, del 6º curso, acusó al profesor Prieto de haberle aplazado de forma arbitraria en un examen oral de la materia Derecho Civil y Contratos, tomado el pasado 11 de noviembre. Ocurre que este docente, además de tomar un examen sin conformar un tribunal para el efecto, aplazó a al menos siete de los 20 que se presentaron a rendir, según reveló la denunciante. “Fui la primera en entrar y él no me dejó terminar mi examen; solo desarrollando el 25% del examen me dijo: ‘hasta ahí nomás, ya está bien’. Lo hizo intencionalmente para aplazarme”, relató Ayale.

Junto a su hermana Edith, quien cursa el 5º año de dicha carrera, solicitó la nulidad del examen y la recusación de Prieto. Pero ambos pedidos fueron rechazados bajo el argumento de que el docente en conformidad con los alumnos llevó a cabo el examen oral.

Prieto consultó al grupo de alumnos si querían tomar el examen pese a la ausencia de los otros interventores. “Como los alumnos querían rendir, aceptaron. Pero existe una norma”, opuso la estudiante.

Pese a que la denunciante difundió a través de las redes sociales una foto que confirma que el profesor le tomó él solo el examen, el decano aseguró a ÚH que solo uno de los interventores llegó un poco tarde y que la mesa, al inicio, estuvo conformada por dos examinadores.

“Apenas inició (el examen) un poco después llegó el otro miembro del tribunal, empezaron con dos, ella consintió, no dejó constancia alguna de que no estaba conforme o que no se iba a presentar porque no estaba conformado el tribunal”, afirmó Mancuello. Sus palabras se contradicen con lo que aparece en una foto.

El Consejo Superior Universitario estudiará su denuncia en febrero y ella tiene fecha de examen con el mismo profesor para el 4 de ese mes. “No tengo garantías de rendir con este profesor”, resaltó.

“Él (Prieto) creó todo esto para buscar la impunidad, inclusive puso a los alumnos del 5º curso para que hagan una nota en mi contra cuando hice pública la denuncia”, refirió sobre que primero difundió el hecho en los medios de Ciudad del Este.