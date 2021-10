Alto Paraguay sufre de aislamiento y urgen asistencia

La comunidad casi no tiene cobertura de compañías telefónicas, esperan horas para poder comunicarse; doña Ciriaca, que es la presidenta de la comisión de fomento del desarrollo, a través de mensaje de texto pudo expresar las necesidades que atraviesan, están aislados, no tienen acceso a agua, no cuentan con caminos y ni siquiera con energía eléctrica, en síntesis, somos la más olvidada de la República, dijo la mujer.

Piden que se les provea agua, necesitan limpieza de sus tajamares, cavar nuevos pozos para que cuando caigan las lluvias puedan reabastecerse. Según la vecina, tiene una donación de dos tanques de agua de 10.000 litros, pero no están pudiendo recibir por falta de medio de transporte.

Estas familias viven a la suerte, no tienen ni puesto de salud pública, recientemente representantes del Ministerio de Educación están interiorizándose de la situación de los niños para que tengan acceso a educación.

Los pobladores lamentan que no tengan suerte con sus pedidos a las autoridades mientras siguen esperando que se les asista para paliar sus necesidades más urgentes. A. M.