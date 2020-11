Alta concurrencia se registra en cementerios del país

Los pasillos de cementerios municipales del país se colmaron de visitantes por el Día de Todos los Santos, recordado ayer, y los Fieles Difuntos, conmemorado hoy. Tanto familiares como vendedores de la zona piden la apertura permanente de aquellos camposantos cerrados desde la pandemia, hace ocho meses.

En los cementerios de la capital, del Este, Sur y Recoleta, el acceso estará habilitado hasta hoy y con agendamiento previo vía WhatsApp. El número disponible para el efecto es (0976) 358-775. Ayer varios familiares realizaron intensas limpiezas en los panteones de sus fieles difuntos, en los citados cementerios, luego de no poder ir al camposanto a visitarlos por ocho meses, ante el periodo de pandemia. Entre los requisitos figuraba que se restringía el acceso a personas mayores de 60 años. Sin embargo, se observó a adultos mayores que estarían sobrepasando la edad. En los respectivos panteones, muchos se encontraron con la sorpresa de hurtos e intentos y otros con el deterioro. “La limpieza se realizó solo en el área que está a la vista de la gente. Por este sector ya no llegó. Es una pena porque son muchos funcionarios. Hay panteones totalmente destruidos y se nota que se entra porque encontramos un montón de latitas de cerveza y botellas de caña”, aseveró Blanca Ávalos. En su entorno se observaron hojas secas acumuladas y falta de mantenimiento en los estrechos e intrincados pasillos. El visitante Mario Osvaldo Ávalos indicó que no pueden contratar a un constructor privado para obras. “Deben ser solo de acá y cobran mucho más caro. Da para pensar mal porque ni sabemos si colocan materiales nuevos o son sacados de panteones abandonados. Ni pintar se puede”, lamentó. Otros concurrentes en tanto destacaron la limpieza y reparaciones en las zonas más transitadas. Todos los concurrentes coincidieron en la necesidad de abrir los camposantos por lo menos de manera más frecuente. ENCARNACIÓN La administración de cementerios de Encarnación, Departamento de Itapúa, implementa la modalidad de ingreso por orden alfabético de apellidos, con el objetivo de evitar la aglomeración de personas y lograr una mejor organización, informó el corresponsal Antonio Rolin. Para hoy podrán ingresar al camposanto las personas cuyos apellidos empiecen con T, U, V, W, X, Y y Z. Esta modalidad de ingreso se inició desde el 30 octubre. Los visitantes deben tener en cuenta y respetar las siguientes medidas: El uso obligatorio de tapabocas para el ingreso y permanencia en el cementerio, mantener el distanciamiento físico de al menos dos metros, no compartir mate ni tereré en el recinto, no se permite el ingreso de niños y adultos mayores de 70 años.



PEDIDO. Familiares esperan que camposantos no se cierren por tanto tiempo para evitar deterioro.



MANTENIMIENTO. En capital no se limpió en áreas menos transitadas y en los pasillos estrechos.



