Almirón se dispone a brillar en la élite del fútbol mundial

Ayer, el jugador se despidió del Atlanta United y por la tarde llegó a Inglaterra para realizar la revisión médica y finiquitar los trámites para ser el segundo paraguayo que vestirá la casaca de las Urracas, ya que el primero fue Diego Gavilán en los años 2000-2001.

cifra récord. Medios británicos mencionan que el costo que pagará el Newcastle por Almirón ronda los 27 millones de dólares, que de confirmarse se constituirá en la compra más cara hecha por el equipo inglés, ya que el récord fue de Michael Owen, cuyo pase costó cerca de USD. 20 millones.

descubrimiento. En conversación con Fútbol a lo Grande de la 1080 AM, el ex entrenador de las formativas de Cerro Porteño, Enrique Landaida, comentó la manera en que Almirón llegó a Cerro Porteño y en la manera que evolucionó en las formativas del club hasta llegar a Primera. “Yo era el técnico de Cerro en la Sub 15 y en las pruebas lo elegimos con Blas Cristaldo, que era el coordinador. Él vino del 3 de Noviembre, recomendado por un amigo mío que era Diego Sánchez, lo vimos, nos gustó y lo invitamos para que entrene con nosotros”, relató.

“Lo vimos y nos asombró su visión de juego y la capacidad técnica. Como era muy flaco, le comenté a Blas que íbamos a quedarnos con él, pero que debía trabajar mucho en la parte física. En dos años comenzó a demostrar lo que nosotros habíamos estimado. Primero con el profesor Roberto Torres en la Sub 16 y con el profesor Acuña (Hernán) en dos años, fue donde ahí se consolidó”, destacó.

Por último, Landaida reconoció el sacrificio puesto por Almirón para consolidarse y llegar a ser uno de los futbolistas paraguayos más importantes de la actualidad. “Estuvo mucho tiempo trabajando para jugar y que hoy tenga sus frutos todo el sacrificio y lo tiene bien merecido”, aseguró.