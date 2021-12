Alliana minimiza denuncias contra Hugo Javier por facturas falsas

Resaltó que el gobernador cartista Hugo Javier González no es el único denunciado, intentando restar importancia al caso. “El tema de las facturas falsas no es una cuestión solo del Departamento Central, sino de 40 instituciones del país, en su mayoría intendencias. La Gobernación de Cordillera, del Partido Liberal, que tiene facturas falsas, también Ciudad del Este rindió cuentas con facturas falsas. El Partido Liberal con su presidente Efraín Alegre tiene un proceso de facturas falsas”, recalcó el colorado cartista.

En ese sentido, Alliana indicó que la comisión especial que estudia el pedido de intervención tendrá como prioridad verificar las obras que fueron denunciadas como fantasmas. “Lo que nosotros queremos ver es si esos recursos que se destinaron a la Gobernación, especialmente en pandemia, que es la denuncia de los concejales, fueron usados en obras, si están las obras. Si no están las obras, sí podría tener problemas”, advirtió.

La comisión tiene previsto el recorrido de verificación de obras el 9 y 10 de diciembre.

Combustible. Alliana también respondió a las críticas sobre las asignaciones de combustible en la Cámara de Diputados, señalando que en los cuatro periodos de su administración, recortó G. 10.000 millones en gastos superfluos.

Específicamente, detalló que en el rubro de combustible se redujo el gasto en 50% y que desde la gestión de Hugo Velázquez en 2017, de un presupuesto de G. 7.500 millones, se bajó a G. 3.900 millones. “Hemos recortado la mitad del rubro de combustibles; queremos recortar más, pero yo no puedo tomar esas atribuciones, porque es una decisión del pleno; creo que he demostrado, dentro de mi administración, que hemos llevado a cabo recortes importantes, pero siempre consensuando y trabajando con todas las bancadas, porque hay que entender que el presupuesto no es solamente mío; yo no puedo hacer lo que a mí se me antoja con el presupuesto”, expresó.

Manifestó que la planificación del trabajo de los diputados de este periodo se hizo con base en estas remuneraciones y que por eso se debería planificar los recortes para el siguiente. “Tenemos que entender que la Cámara está conformada, en su mayoría, por gente del interior; cuando ellos se presentaron para el cargo, sabían el salario que iban a tener y el monto que iban a percibir por combustible”, apuntó.



