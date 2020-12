Alderete se defiende en un acto oficial

Otro que tomó protagonismo ayer en el acto oficial del Ejecutivo es José Alberto Alderete, ex director de Itaipú y vicepresidente de la ANR.

Discurseó durante la inauguración de la Costanera de Salto del Guairá para recordar la investigación que surgió tras el acta fallida de Itaipú y que casi desembocó en el juicio político de Mario Abdo en el 2019.

Aseguró que siempre actuó con patriotismo buscando rechazar las acusaciones vertidas en su momento y que fue investigado en su momento por la Comisión Especial en el Congreso.

“Puedo mirar los rostros a la gente del país, a los compatriotas. Nos hemos sometido a la investigación de la Comisión Bicameral sobre el acta de Itaipú“, expresó ante el presidente Mario Abdo y Horacio Cartes durante el acto de inauguración de la costanera de Salto del Guairá.

Recalcó que hubo seis dictámenes donde no hubo ninguna acusación en su contra. “De opositores y no opositores, del Parlamento Nacional, de senadores y diputados. Ni una mención a mi persona, José Alberto Alderete, me exculparon como de hecho tenía de ser“, indicó durante su intervención.

Alderete fue destituido en el 2019 en medio del escándalo que generó la denuncia de supuesto plan para comercializar la energía de Itaipú a favor de una empresa brasileña.

Desde ese entonces, jugó a un perfil bajo y luego empezó a articular la Operación Cicatriz para lograr apaciguar los ataques entre el cartismo y Mario Abdo. Colorados indican que Alderete está mas aliado con Cartes.