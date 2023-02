Alcalde de Buenos Aires se lanza a la carrera presidencial

En su discurso, llamó a acabar con la grieta -como se conoce a la extrema polarización política en el país- y fomentar el diálogo.

"Muchos me preguntan si yo sueño con llegar a ser presidente. Sería un honor, por supuesto, pero no es un lugar al que se llega. La presidencia tiene que ser el principio del camino de la gran transformación, que no la van a hacer un grupo de iluminados o un líder carismático. Llevamos años de años de carisma y miren como estamos", ironizó.

Ya hace tiempo que Larreta, que integra Propuesta Republicana (Pro), partido al que también pertenece el ex presidente Mauricio Macri (2015-2019), es considerado uno de los políticos más “presidenciables”, y este miércoles ya había hecho otra publicación en redes donde, con un sugerente mensaje, anticipó su lanzamiento.

Argentina celebrará elecciones primarias en agosto próximo, y allí cada coalición podrá presentar una o más listas de precandidatos, aunque solo la más votada en cada coalición quedará habilitada para competir en las generales de octubre.

trayectoria. Con 57 años, porteño de nacimiento y economista de profesión, Rodríguez Larreta gobierna la capital desde 2015.

En 1993, durante el Gobierno del peronista Carlos Menem (1989-1999), se estrenó en la gestión pública al sumarse a la Subsecretaría de Inversiones del Ministerio de Economía; dos años más tarde fue designado gerente general de la Administración Nacional de la Seguridad Social y en 1998 se incorporó como subsecretario de Políticas Sociales.

En el 2000, durante el Gobierno del radical Fernando de la Rúa (1999-2001), fue designado interventor del Programa de Atención Médica Integral (PAMI, servicio médico público para los jubilados) y un año después pasó a presidir el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires.

A finales de 2001 fue nombrado director general de la Dirección General Impositiva (Fisco) de Argentina y, tras el estallido de la severa crisis económica, política y social que sacudió a Argentina, se volcó en la política activa de la mano de Macri, con quien en 2005 fundó el Pro.



Interna opositora

Rodríguez Larreta forma parte de Juntos por el Cambio, principal frente opositor de Argentina, donde también se perfilan otros candidatos presidenciales. El ex presidente Mauricio Macri aún no ha descartado una candidatura, mientras que la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, ya ha confirmado sus aspiraciones. A ellos se suma como posible candidata la ex gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal. En otra de las fuerzas del frente, la Coalición Cívica, su líder Elisa Carrió confirmó que desea competir por la presidencia.