Albirroja: Polémica con los Melli Romero

Una nueva polémica en torno a los hermanos Romero (Ángel y Óscar) se instaló en la semana, con la Selección Paraguaya y el cuerpo técnico liderado por el argentino Eduardo Berizzo.

Los Romero, que son jugadores libres, habrían acudido al Centro de Alto Rendimiento de Ypané para entrenar junto a su preparador físico particular, el brasileño Wilhelm Guimaraes, situación que no fue del agrado del entrenador, que comunicó a los jugadores que podían activar en Ypané, pero bajo la supervisión del staff de la APF. La situación no gustó a los hermanos Romero, por lo que decidieron dejar de acudir al Carde y entrenaron de manera diferenciada.