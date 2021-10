Al rojo vivo

El más comprometido es el cuadro del Deportivo Capiatá, que necesita de una victoria frente a Fulgencio Yegros. El duelo se jugará en el Bosque de Pa'i Ñu de Ñemby.

Mientras tanto, en la ciudad más limpia del país chocarán, en el estadio San Francisco de Asís, el conjunto local, Atyrá, y el Deportivo Santaní.

El equipo cordillerano actuará de juez, mientras que los santanianos están comprometidos, pero dependen de sí mismos para salvarse; con una victoria mantienen la categoría. En el caso de una derrota, dependerá de lo que haga Capiatá; les servirá un empate o derrota de los capiateños para salvar la categoría. En el hipotético caso de una victoria de Capiatá y un empate de Santaní, obligaría a un partido extra entre ambos. Mañana se revelará al tercer equipo que será de Primera y acompañará a General de Mallorquín y Resistencia; además al que irá por la promoción ante el 9° de la Primera. Los partidos, Resi vs. Independiente (50); Ameliano (53) vs. Iteño y Tacuary (54) vs. Rubio Ñu, todos en simultáneo (9:30).