Ahora dicen que seccionalero tiene funciones en Diputados

Luego de que se haya informado que el seccionalero Maximiliano Ayala no cumple funciones en la Cámara de Diputados, el director de Comunicación de la Cámara Baja Roberto Samaniego se desdijo y ayer sostuvo que el citado funcionario hace grabaciones de voz en off para TV y Radio Cámara.

En principio, Samaniego había reconocido que el presidente de la seccional 15 figura como parte del staff de su dirección, pero que el mismo no cumple ninguna función y explicó que en principio necesitaba de un locutor para un programa de Radio Cámara y por eso le trajeron a Ayala, teniendo en cuenta que el mismo hace un programa de radio en una AM, pero que finalmente su incorporación para tal efecto no fue necesaria.