El hombre apeló a la solidaridad de la ciudadanía y de las instituciones de manera a conseguir unas prótesis para sus brazos y piernas, que lo ayudarán a volver a trabajar.

Don Aroldo explicó que sufrió un grave accidente en julio pasado, cuando realizaba un trabajo en altura y cayó accidentalmente por un tendido eléctrico de alta tensión.

El contacto con el tendido eléctrico le produjo graves heridas, por lo que tuvo que ser amputado de ambas piernas y brazos.

"Estaba haciendo un trabajo y sin querer caí. Si no me amputaban yo podría haber perdido la vida y ahora me gustaría poder trabajar nuevamente", expresó el hombre en entrevista con Telefuturo.

Las personas que deseen ayudar al hombre pueden comunicarse a los números telefónicos: 0983 140 611 o al 0972 420 048.

Tras haberse salvado de milagro, Don Aroldo pide una segunda oportunidad de trabajar y conseguir sus prótesis para mantener a su familia.