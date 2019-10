Cena benéfica

La Fundación Florencia invita a su gran cena solidaria de recaudación de fondos para los proyectos de la fundación que ayuda a niños de escasos recursos con problemas de audición. El evento es hoy en el Ristorante Trattoria Tony, a las 20.30.









Fiesta Patria

El embajador de España, Javier Hernández Peña ofrecerá en su residencia una recepción con motivo de la fiesta patria de España. Será el viernes 11, a las 18.30.



ASA Run

El domingo 13, a las 7.00, iniciará el ASA Run 2019 del American School of Asunción. Será en las inmediaciones de la institución, en las categorías de 5 km y 10 km.



En Talleyrand

La 3ª edición de Drinks & More se llevará a cabo el miércoles 16 de octubre, desde las 19.00, en Talleyrand Costanera. Contará con alrededor de 20 empresas expositoras y unos 40 tablones en donde se podrán encontrar productos varios, como vinos blancos, rosados y espumantes, cervezas, destilados, delicatessen y marcas gourmet. Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketea.



Carrera

El domingo 20, a las 08.30 es la carrera Día de la Hispanidad. La salida será en la plazoleta Isabel la Católica, frente ex Aduana de Asunción y la llegada en Casa de España (Juana Pabla Carrillo 349 casi Sacramento). La inscripción es sin costo. Informes al 290-030.



