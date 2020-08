Advierten que tibieza de Abdo y Mazzoleni podría agravar crisis

Analistas políticos como el ex senador Hugo Estigarribia, y el sociólogo José Carlos Rodríguez, coincidieron en señalar que la tibieza del Presidente en cuestiones importantes y la tolerancia a la corrupción, podrían traer al país consecuencias muy graves en poco tiempo, atendiendo el contexto actual y la suma de cuestiones que hacen que la gente se encuentre sumamente agobiada.

Para Estigarribia, el gran problema de Mario Abdo es la corrupción. “Es uno de los principales problemas de su Gobierno, aparte de su propia debilidad. Es un hábil negociador para llegar al poder, pero el ejercicio del poder implica mando, implica negociar e imperar, está bien que escuche y sea democrático, pero hay que tomar determinaciones. Él no quiere quedar mal con nadie, no destituye a los funcionarios enviciados de corrupción cuando tiene que hacerlo”, sentenció el ex senador de la ANR.

El pato cojo. Estigarribia hizo alusión a la denominación que se le da en política a alguien que se encuentra en un cargo electivo y que se aproxima a la fecha en que debe dejar ese cargo.

En la política norteamericana se dice que sufre de este síndrome un gobierno que está al mando pero no tiene autoridad. “Yo creo que Marito perdió todo su capital político en muy poco tiempo y parece un pato cojo. Le faltan 3 años pero es como un muerto que va sobre el caballo. Creo que se perdió el norte, sus propios aliados se abren de él y comete un error al patrocinar un movimiento. Es una serie de desaciertos, se perdió el rumbo en muy corto plazo, y la pandemia agrava esto”, sostuvo.

sin hoja de ruta. Por su parte, el sociólogo José Carlos Rodríguez, se refirió al contexto social y a la tremenda desigualdad que existe en el país.

“El problema de Marito se suma a ese problema. Aparentemente su hoja de ruta es no hacer nada. Quiere estar bien con todos, sonreírle a todo el mundo, pero lo que pasa es que solo los más poderosos llegan hasta él, entonces lo que está haciendo es querer darle el gusto a los más poderosos que son los que menos necesitan. Ese proyecto no le está funcionando bien, porque no tiene siquiera un aparato político propio, ni tiene aparentemente una personalidad carismática, entonces tiene que hacerle caso a todo el mundo y hace pavadas”, refirió.

Indicó que la pandemia era una oportunidad para que el Presidente aumente su prestigio, sin embargo, las cosas se hicieron mal. “No le dio a Mazzoleni la autoridad suficiente no solamente para elegir sus colaboradores, sino para prescindir de los que hacen mal las cosas. Si uno está en el Gobierno y sos el que firmás y un tipo te roba, no tenés otra alternativa que sacarlo. Si alguien viola la ley hay que darle una patada, evidentemente eso no hizo Mazzoleni, y Marito tampoco, y la pegatina con Cartes no le ayuda en absoluto, porque él (Cartes) tiene muy mala fama, tiene la justicia brasileña en contra, no tiene prestigio internacional, entonces, quedan pegados”, dijo.