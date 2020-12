Acuerdo de cúpula en ANR no se extiende a las bases

Ese es el caso de los departamentos de San Pedro y Paraguarí. En el primero surgió una enemistad entre el diputado Freddy D’Ecclesiis y el gobernador Carlos Giménez. Ambos son de Añetete, pero D’Ecclesiis, al no poder conciliar con Giménez y tampoco con los referentes de HC, decidió crear su movimiento. Giménez lleva adelante el consenso con Juan José Vázquez, Perla de Vázquez y Vicente Rodríguez, de HC, para proponer la chapa Concordia.

En Paraguarí, la rivalidad se da entre el gobernador Juan Carlos Baruja y el diputado Tomás Éver Rivas. Ambos son de Honor Colorado y cada uno cuenta con sus candidatos en los diferentes distritos. Aún no se ponen de acuerdo y de esa forma no pueden negociar con Añetete. No obstante, en Mbuyapey, con la venia directa de Cartes y el respaldo de los líderes de Añetete, el ex comandante de la Policía Luis Carlos Rojas ya es candidato de Concordia. No se descarta que Baruja presente candidaturas fuera de Concordia en todo el departamento.

ENFRENTADOS. En Caazapá, la rivalidad entre el diputado Avelino Dávalos, de HC, y el gobernador Pedro Pipo Díaz Verón, de Añetete, hasta ahora no da tregua y cada uno tiene sus candidatos en todos los distritos.

En Misiones aún no se puede llegar a un consenso, debido a un choque de liderazgos entre el gobernador Carlos Arrechea y el diputado Derlis Maidana. También hay otros referentes, como Roberto Espínola, del nicanorismo, y el ex diputado Pablino Rodríguez.

En Central, donde hay 19 distritos, cada movimiento tiene varios líderes y, a su vez, cuenta con sus candidatos con intenciones de no descabalgar. Por citar un caso, Ñemby tiene más de seis candidatos. No obstante, en Itauguá se está llegando a un consenso y también en Capiatá.

El caso de la capital del país es aún complicado, porque se proyecta también las presidenciales. Así es que el oficialismo ofreció la candidatura a la intendencia a Santiago Peña con la intención de que este no se presente en las presidenciales. Pedro Alliana apuesta también por Peña, para así intentar quedarse con la chapa de HC en diciembre del 2022. Mientras tanto, los diputados cartistas Raúl Latorre y Hugo Ramírez se pulsean por la bendición de Cartes. El senador Martín Arévalo también quiere la candidatura.

También en Itapúa cada movimiento tiene más de dos candidatos y hasta ahora no se llegó a consenso en ningún distrito.

En Alto Paraná, Ulises Quintana desplazó a Javier Zacarías Irún en el liderazgo por HC y podría ser candidato a intendente de Ciudad del Este, toda vez que encuentre una salida al proceso judicial que afronta por narcotráfico. El líder de Añetete es el gobernador Roberto González Vaesken, quien pretende postular a Esteban Wiens, el hijo del ministro del MOPC, Arnoldo Wiens. También hay otros movimientos como el del diputado Ramón Romero Roa.

En Caaguazú habrá candidatos de Concordia en varios municipios. En la ciudad de Caaguazú es donde es un poco más difícil llegar a un acuerdo. La ciudad está en manos de la oposición y se cree que la única forma de que gane la ANR es la unidad.