Acevedo dice que crisis en Medio Oriente no afectará a Paraguay

Esto tiene que ver con el hecho que se generó por la muerte del jefe militar iraní Qasen Soleimani, en un operativo de Estados Unidos en Irak y las posibles consecuencias en diferentes países.

Acevedo indicó que no hay una posición puntual del país sobre la situación internacional, sin embargo, aclaró que se tomará con prudencia y delicadeza lo sucedido. Además, informó que se trabaja con las direcciones de Inteligencia, de manera a tomar precauciones a nivel interno.

“Nosotros no tenemos relaciones oficiales con Irán, pero tampoco estamos aislados del mundo. Este tipo de acciones pueden tener reacciones selectivas. No creo que afecte a Paraguay, pero tenemos zonas sensibles en observación internacional, como la Triple Frontera”, expresó Acevedo a los medios de prensa.

En ese sentido, el ministro del Interior pidió que no se subestime lo sucedido y advirtió que tampoco corresponde alarmarse más de lo debido.

“Tenemos que ser muy claros en estas cosas. El terrorismo no tiene frontera y es un peligro permanente”, dijo.

El conflicto internacional entre EEUU e Irán se desató la semana pasada cuando el jefe militar Soleimani murió en plena escalada de las tensiones entre Washington y Teherán, tras el cerco de los seguidores de Multitud Popular a la Embajada estadounidense en Bagdad el 31 de diciembre.

El líder supremo iraní, Ali Jamenei, prometió venganza "para los asesinos de Soleimani", lo que augura más enfrentamientos entre Irán y EEUU.

Por su parte, el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, sostuvo que en la reunión con Mario Abdo Benítez consideraron “establecer los mecanismos para asegurar nuestros intereses”. Indicó que lo lógico es “reforzar la seguridad donde corresponde”.

Sin embargo, no entró en demasiados detalles ya que hablaron de manera general al respecto. A pesar de que Acevedo afirmó que el problema en Medio Oriente no afectará a Paraguay, Soto Estigarribia no descartó que grupos terroristas se tomen revancha en otras partes del mundo. “En ese sentido no podemos quedarnos cortos”, agregó.