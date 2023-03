Al respecto, Marito señaló que Peña "se habrá equivocado" o que tuvo que haber sido una mala interpretación, debido a que los colorados tienen como línea el fortalecimiento de la salud pública.

"Yo creo que habrá sido una equivocación. Me imagino que fue una mala interpretación. No escuché, pero me fijé por los diarios y creo que se habrá equivocado, porque primero el itinerario doctrinario del coloradismo es un Estado fuerte y presente, principalmente en los sectores estratégicos como el área de la salud", expresó.

Seguidamente, se jactó de que durante su administración se realizó una "gran inversión histórica" para la "expansión del sistema de salud" y que, si no era por las inversiones y la "fortaleza del sistema público", durante la crisis por la pandemia del Covid-19, no se habría podido atender a los pacientes, ya que el sector privado "muchas veces busca lucro".

"Yo imagino, espero que haya sido un error en la interpretación de sus dichos, porque nosotros hicimos un gran esfuerzo y el siguiente gobierno va a tener que hacer un gran esfuerzo para sostener lo que crecimos, esta enorme expansión, que fue una deuda histórica", alegó.

Este último lunes, el candidato a presidente por la ANR causó indignación al comparar la sanidad pública con el sistema financiero, y referentes opositores incluso lo acusaron de querer favorecer el negocio del líder de Honor Colorado, Horacio Cartes.

“El ministro de Salud tiene que ser solamente el órgano rector de la salud pública. Él no debe tener a su cargo hospitales y médicos. Entonces, el Estado lo que contrata es un servicio, el servicio de atención médica. El Estado deja de pensar en la construcción de hospitales. No es privatizar. Por ejemplo, el Banco Central del Paraguay es el órgano rector de la política monetaria y de la supervisión del sistema financiero, tiene una responsabilidad de darle atención financiera, mismo concepto ocurre con la salud pública”, fue lo que expuso el candidato cartista.

En tanto, tras las críticas, rápidamente Santiago Peña tuvo que rectificar sus afirmaciones a través de un video divulgado en las redes sociales.

“Las mentiras de siempre. Jamás dije que privatizaremos el sistema de salud. Al contrario, voy a fortalecerlo y hacerlo más eficiente que nunca con más personal de blanco, equipamientos y medicamentos. Hablando con la verdad, vamos a estar mejor. No voy a responder a la mentira, pero sí voy a responder con mi verdad. Salud pública no se va a achicar, se va a agrandar”, aseguró.

Por otra parte, Mario Abdo Benítez también fue consultado si eventualmente el Partido Colorado se negaría a ceder el poder en caso de perder las próximas elecciones, a lo que respondió que su nucleación partidaria “siempre demostró su compromiso con la democracia“.

Afirmó que durante la caída de la ANR, con la asunción del opositor Fernando Lugo (2008-2012), se dio “la primera transición pacífica en la historia del país“ y que ellos fueron los “protagonistas“.

“El coloradismo fue el gran protagonista de esa alternancia que, tengo que decir, en algún momento va a seguir siendo y debe ser una moneda corriente en nuestra democracia. Con eso no digo que tiene que caer mi partido, quiero que gane, pero no tenemos que asustarnos de la alternancia, que se da en todo el mundo“, sostuvo.

El presidenciable por la Concertación Nacional, Efraín Alegre, también se pronunció sobre este caso durante una entrevista con un medio argentino. El liberal alertó que "en Paraguay se comenta que el partido de gobierno no está dispuesto a entregar el poder".