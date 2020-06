A ritmo actual, insumos para el hisopado durarán un mes

Cálculo. Uno de los temas que marcó la semana fue el anuncio de Salud sobre la racionalización de los test para al detección del Covid-19. El Ministerio de Salud Pública viene realizando las gestiones para resolver esta situación, comentó Julio Borba, responsable de Servicios de Salud del MSP.

“Ahora conseguimos entre 18.000 a 25.000 más. De otros países se está consiguiendo más kits para la toma de muestras”, detalló el funcionario de Salud. Según explico, la dificultad para conseguir estos insumos es un problema a nivel continental. Muchos de los países que cuentan con estos kits deciden guardarlos para realizar las pruebas a sus ciudadanos. “No tenemos la fecha exacta en que van a llegar. Pero de que no nos vamos a quedar sin kits no nos vamos a quedar”, enfatizó . En base a lo que se tiene en el stock actual y al ritmo en que se da el aumento de casos, siguiendo dicho ritmo, Borba estima que la cantidad actual durará un mes. “Con este ritmo que estamos llevando, va a dar para 30 días por lo menos. Pero lo que pedimos llegará mucho antes”, señaló. Adelantó además que la idea es ir aumentando la cantidad de pruebas que se realizan cada día. Vamos a habilitar ahora Ciudad del Este y Encarnación, con eso podemos aumentar a mil más por día”. MÁs compras En conferencia de prensa, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, reveló que se están utilizando 20.000 kits de test rápidos para una investigación. Aclaró que dichos insumos no son utilizados para el diagnóstico, ya que no cuentan con las características para esto. El estudio está siendo realizado con camioneros que llegan al país, para determinar el porcentaje de trabajadores en esta área que fueron afectados por el Covid-19, según especificó Mazzoleni. Reveló además que se inició un proceso de compra que apuntará a adquirir insumos para 100.000 muestras. Eso permitirá tener una reserva bastante holgada en este sentido, mencionó el titular de salud.“En el interín seguimos recibiendo de manera fluida pero no lo suficiente para tener un stock que nos permita cierta tranquilidad”, expresó.



Nueva amenaza a la salud



Sosiego. A pesar de la situación, aseguran que no se llegará a tener un stock cero.



25.000

es la cantidad que se ha conseguido en este momento para continuar realizando las tomas de muestras.



100.000

son los kits que serán adquiridos a través de un proceso de compras que ya se encuentran en curso ahora.