1 de cada 4 alumnos con problemas con su kit escolar, según Unepy

La Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay publicó el miércoles los resultados de la contraloría estudiantil que se llevó adelante en 164 colegios.

"En un 27% el kit no alcanzó para todos. Se entregó, se distribuyó, pero no alcanzó para una parte. Al 10% el kit no le llegó; la mayoría de los casos se concentran en San Pedro. En un 5% de los casos el kit llegó a la institución educativa, pero no se les entregó a los estudiantes", dijo la vocera a radio Monumental 1080 AM.

"El año pasado, si bien hubo fallas en la distribución, al final el resultado fue del 10%, de 184 colegios, y este año hablamos de 42%. La entrega empeoró y es bastante notable", prosiguió la dirigente estudiantil.

Indicó que el motivo por el cual hubo colegios que recibieron los kits pero no entregaron a los alumnos fue que establecieron condicionantes, ya que hay directores que piden que los padres pasen a firmar la entrega o supeditan la distribución al pago de un aporte voluntario (en las instituciones públicas) o de la cuota (en las subvencionadas).

La vocera de Unepy criticó esta medida y la calificó de "prisión social" para los estudiantes. Además, mencionó que también hay kits diferenciados por ciudad, donde existen colegios que reciben menos cuadernos, por ejemplo. "No sabemos cuál es el margen que usa el MEC", manifestó al respecto.

Mercedes Montiel enfatizó que la entrega está fallando principalmente en un departamento del país.

"Se nota mucho que la entrega está fallando, más en el Departamento de San Pedro. El MEC hace más de 20 años que entrega kits escolares y no puede ser que hasta ahora no pueda disminuir el margen de error", cuestionó la adolescente.

El informe del gremio estudiantil será presentado en marzo al MEC, durante una reunión para una mesa estudiantil.