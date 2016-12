Ya están disponibles combos Oikoite

"La idea es que todas las familias de bajos recursos puedan tener una buena cena navideña con los ingredientes que no pueden faltar en la mesa. Queremos que puedan compartir una mesa digna pudiendo adquirir una pequeña canasta con los elementos necesarios, a un precio inmejorable", sostuvo en contacto con la emisora 970 AM.





Recordó que esta iniciativa nació teniendo en cuenta la imagen de Sara Servián, una mujer que diariamente lucha por dar de comer a muchos niños de zonas vulnerables, por medio de un comedor que asiste a varias familias en el área alimenticia.





"Es un esfuerzo que estamos haciendo. Muchos critican y no se ponen en el zapato de otro. Esto hace que los supermercados tengan sus ofertas y se asegura que todas las familias puedan tener algo que comer en la noche del 24 de diciembre", dijo.





Explicó que el combo en oferta no cuenta con ningún tipo de carne, debido a que no pueden romper la cadena de frío. "No ponemos carnes porque no podemos jugar con los productos de esta manera. Buscamos poner a disposición de la gente productos que no se van a descomponer", comentó.