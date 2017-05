Las inscripciones comenzaron a las 9.00 hora local y en este primer día atrajeron a personas de distintas edades, sexos y países que aguardaron para formalizarse en el registro e ingresar a la base datos.

Manuel Martín, de 31 años, español oriundo de Málaga e hijo de una uruguaya, está en el país desde hace tres años y según dijo a Efe el motivo para mudarse hacia Suramérica fue la aprobación de la ley en 2013 durante el mandato del presidente José Mujica (2010-2015) para la regulación de la producción y compraventa de la sustancia.

"Cuando me enteré que se legalizó el cannabis automáticamente me vine para acá a iniciar mi carrera, estoy armando un club (cannábico) pero mientras tanto voy a registrarme hoy que es el primer día", manifestó.

Asimismo, el español destacó lo importante que es que Uruguay haya sido el "primer país de la historia" en legalizar completamente el cannabis, aunque tardó mucho tiempo en concretarse desde su aprobación.

Sobre la venta en las farmacias, le pareció "perfecto" pero consideró que sería una buena iniciativa que se venda en los GrowShop, las tiendas dedicadas a comercializar semillas, materiales para el consumo de marihuana, entre otras cosas, ya que ellos "están preparados para esto" y tienen las herramientas necesarias.

"Si se hace en las farmacias me parece bien porque eso quiere decir que se están preocupando por la salud de la población y por las cosas buenas y malas de la planta", añadió.

Por otra parte, Martín señaló que en Uruguay "la gente tiene mucho respeto" por las personas que fuman y subrayó que el cannabis, utilizado en buena medida, "solo ayuda a la gente".

A registrase acudió también Beatriz Ojeda, de 46 años y montevideana, quien dijo a Efe que consume marihuana "hace más de 20 años" y considera que la habilitación al consumo por medio de este registro "es un paso importante" que la pone contenta.

"La utilizo de forma personal, me gusta meditar con ella, me parece que me hace bien y estoy contenta de poder acceder a ella aunque sea a través de una lista", agregó Ojeda.

Además, consideró que le da "seguridad" comprar el producto de esta manera ya que así se asegura "que es una planta" y no algo desconocido que se compra en otros sitios.

Sobre el registro y que el Estado sepa que ella es una consumidora, subrayó que "no me importa" ya que para ella es legal dentro de sí y no lo oculta porque "defiendo la planta, me parece que es una medicina para el alma y para el corazón".

Por su parte, Beatriz Albano, de 63 años, dijo a Efe que fuma hace "cuatro o cinco años" y se registró para "estar más tranquila y confiada de que va a ser buena mercadería".

Si bien su consumo es más bien medicinal, porque sufre de asma, también lo hace de forma recreativa porque la "relaja" y lo pasa bien.

Un total de 65 sucursales del Correo Uruguayo de todo el país están habilitadas desde hoy para registrar a aquellas personas que quieran inscribirse como adquirientes legales de marihuana.

Los requisitos para ello son que las personas sean mayores de 18 años, cuenten con la ciudadanía uruguaya legal o natural y la residencia permanente debidamente acreditada, por ello es necesario mostrar a la hora del registro el documento de identidad y una constancia de domicilio.

Otro de los requisitos es que las personas no estén registradas en alguna de las otras vías que prevé la ley -cultivo doméstico o membresía en un club cannábico-, ya que está prohibido acceder a la sustancia por más de una vía.