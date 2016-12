"Fuera del acuerdo (del alto el fuego) quedan los grupos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acepta como organizaciones terroristas", reza el comunicado, accesible en la web del Ministerio de Exteriores turco, que no menciona ningún grupo en concreto.



La lista de la ONU, actualizada el 12 de diciembre pasado, incluye el EI y también el Frente Al Nusra, pero no el Frente de Conquista de Levante, anunciado en julio pasado como nuevo nombre de este grupo salafista, derivado de Al Qaeda y miembro de importantes federaciones de milicias en el noroeste de Siria.



"Ambos bandos se comprometen en este acuerdo a parar los ataques armados, incluidos los ataques aéreos, y a no ampliar las regiones que tienen bajo control", agrega la nota, que aclara que Turquía y Rusia apoyan el alto el fuego "en calidad de garantes".



"Turquía y Rusia darán un fuerte apoyo a la tregua y harán juntos el seguimiento de esta", anuncia el texto.



Ankara señala que ha jugado "un rol determinante" en la negociación, tanto de este acuerdo como el que se alcanzó este mes para poner fin a los combates en Alepo, y agrega que la finalidad es alcanzar una solución política para toda Siria acorde a la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, emitida en diciembre de 2015.



Turquía apoyará este proceso, en la esperanza de que "dentro de poco", régimen y oposición sirios se reunirán en Astaná, la capital de Kazajistán, "bajo el patronazgo de los países garantes, para revivir de nuevo un proceso político bajo supervisión de Naciones Unidas", concluye el comunicado.