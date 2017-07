"Me satisface informar de que acabo de nombrar al general/secretario de Seguridad Nacional John Kelly como nuevo jefe de gabinete", indicó Trump en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter.



En otro mensaje, el mandatario "agradeció su servicio y dedicación al país" a Priebus.



"¡Juntos logramos muchas cosas y estoy orgulloso él!", subrayó el gobernante.



Según los medios, el ya exjefe de gabinete de la Casa Blanca habría presentado su dimisión este jueves, algo que Trump no precisó en sus mensajes.



A continuación, Trump calificó al sustituto de Priebus, John Kelly, como "un gran líder y un gran estadounidense" y "una verdadera estrella de mi Gobierno", al tiempo que destacó su "trabajo espectacular" al frente del Departamento de Seguridad Nacional .



La salida de Priebus se produce una semana después de la renuncia de Sean Spicer como portavoz presidencial y la designación de Anthony Scaramucci, con lo que se cierra una renovación importante en el seno de la Casa Blanca tras los primeros seis meses de Trump como presidente.



Tanto Priebus como Spicer forman parte del aparato del Partido Republicano, mientras que el nuevo director de comunicaciones no cuenta con experiencia en el ámbito político, algo que es considerado una ventaja por el mandatario estadounidense.