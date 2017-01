"Si México no está dispuesto a pagar el tan necesario muro, entonces sería mejor cancelar la inminente reunión (con Peña Nieto)", señaló Trump en su cuenta personal de Twitter, que sigue usando pese a que tiene, además, la oficial asignada al presidente de EE.UU. (@POTUS).



La respuesta de Peña Nieto no se hizo esperar y también llegó a través de Twitter. "Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS", afirmó el mandatario mexicano.



Sin embargo, Peña Nieto reiteró la voluntad de México "de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones".



Poco después, en un discurso desde Filadelfia (Pensilvania), donde asistió a una reunión invernal de congresistas republicanos, Trump detalló que la suspensión de su encuentro con Peña Nieto fue de mutuo acuerdo.



"El presidente de México y yo hemos acordado cancelar nuestra reunión planeada para la semana próxima", explicó Trump.



"A menos que México vaya a tratar a Estados Unidos de forma justa, con respeto, esa reunión sería estéril y quiero seguir una ruta diferente. No tenemos opción", argumentó el mandatario.



Para Trump, que México trate de manera justa y con respeto a EE.UU. significa que el país vecino acepte pagar el muro, algo que ha rechazado rotundamente Peña Nieto y que reiteró este miércoles en un mensaje televisado.



Trump, por su parte, repitió hoy que ha "dejado claro" al Gobierno mexicano que los estadounidenses "no pagarán" ese muro, al enfatizar la importancia de la seguridad fronteriza.



Mientras, también desde Filadelfia, los líderes republicanos de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y del Senado, Mitch McConnell, cifraron hoy el costo estimado de ese muro entre 12.000 y 15.000 millones de dólares.



En febrero de 2016, en plena campaña electoral, Trump dijo que calculaba que construir el muro costaría alrededor de 8.000 millones de dólares.



Ambas cifras son, no obstante, inferiores a los cálculos independientes como el del grupo Bernstein de Investigación, que situaron la factura total entre los 15.000 y los 25.000 millones.



Trump podría empezar a construir el muro por su cuenta, ya que una ley del año 2000 permite levantar una valla de hasta 1.126 kilómetros, de los que más de 1.000 ya están construidos.



Sin embargo, si quiere construir en los 1.930 kilómetros restantes que conforman la frontera común, el presidente necesitará que en algún momento el Congreso apruebe una partida de gasto para ello.



Antes de las declaraciones de Trump desde Filadelfia y tras conocer la decisión de Peña Nieto de no viajar a EE.UU., el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que iban a tratar de programar otra reunión entre los dos mandatarios.



"Buscaremos una fecha para concertar algo en el futuro. Mantendremos las líneas de comunicación abiertas", comentó a los periodistas Spicer.



En la reunión cancelada del próximo martes, Trump y Peña Nieto preveían abordar, además del tema del muro, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que el presidente de EE.UU. quiere llevar a cabo con los otros dos países miembros, Canadá y México.



Tanto en sus tuits como en sus declaraciones desde Filadelfia, Trump insistió hoy en que el TLCAN, firmado hace 20 años, ha sido "un desastre total" para EE.UU., porque ha provocado un déficit comercial con México "de 60.000 millones de dólares al año" y la pérdida de "millones de empleos" en el país por el cierre de fábricas.