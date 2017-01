Triple choque sin víctimas fatales en Luque

Según manifestó uno de los conductores, una camioneta tipo Hilux estaba circulando desde Luque hacia Areguá y en sentido contrario se dirigía un automóvil Toyota que en un momento dado salió de su carril, lo que generó que el conductor de la camioneta Hilux no pueda detener la marcha, por lo que perdió el control de su rodado y finalmente volcó. Otro automóvil de la marca Nissan Tiida fue a impactar también contra la camioneta Hilux.





"Uno de los conductores resultó herido y fue trasladado hasta un hospital, pero no reviste gravedad; los otros dos conductores salieron ilesos y no quisieron ser asistidos por los paramédicos de bomberos voluntarios", explicó en contacto con la radio 780 AM.





El oficial comentó que los conductores circulaban a una velocidad prudencial, por lo que este factor no influyó en el accidente.