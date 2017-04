Los senadores oficialistas, los luguistas y liberales llanistas se ausentaron en todo ese tiempo a consecuencia de la crispación generada por el proyecto de enmienda. Ese sector reclamó la actuación del titular de ese cuerpo colegiado por representar solo a la minoría.

Roberto Acevedo, titular de la Cámara de Senadores, espera que este jueves se pueda normalizar las sesiones, tras la decisión del presidente de la República, Horacio Cartes, de declinar de sus aspiraciones reeleccionistas. Hay una convocatoria para las 9.30.

El parlamentario mencionó que unos siente proyectos de leyes fueron aprobados en forma automática al no sesionar y señaló que alguna de ellos afecta a ciertos sectores del país.

"Yo creo que van a estar presentes, no creo que vuelvan a faltar. Los liberales si dijeron que estarían presentes, de los colorados no tengo información. Lo que espero es que participen, es lo más importante. El daño que se causa es enorme", mencionó a la emisora 780 AM.

Agregó que antes de imponer sanciones a los parlamentarios que no asistan a la sesión, considera que lo más importante es lograr que los mismos acudan para evitar que más leyes tengan sanciones fictas.

El Senado trasladó sus sesiones a la Sala Bicameral a consecuencia del incendio que se produjo en esa cámara legislativa durante la jornada de protesta contra la enmienda.

PARALIZADO. Hasta el momento las comisiones asesoras de la Cámara Alta no lograron reunir el cuórum para analizar los temas pendientes, ante la ausencia reiterada de cartistas, luguistas, llanistas y oviedistas.

Tras el incendio del 31 de marzo pasado, que afectó a varias oficinas del Senado y despachos de algunos parlamentarios en la planta baja y en el primer piso, se acondicionaron otros espacios para las reuniones de comisión.

Los senadores de la disidencia y la oposición están expectantes en torno a la aparición de sus demás colegas.

Es más, ante la reiterada ausencia de los mismos habían decidido recurrir al reglamento interno del Senado y a varios artículos constitucionales para compeler a los demás para que asistan.