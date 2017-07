Terna para Fiscalía General se tendría a mediados de agosto

“Siempre he manejado las influencias de la mejor manera haciendo lo correcto. No se decomisan 300 millones de dolares en mercaderías sin recibir algún tipo de presión o influencias. Creo que estos años que nos tocó estar al frente de una dirección que no existía prácticamente, hoy existe y es porque he sabido hacer lo que corresponde en el momento que corresponde”, apuntó Stanley.

Fue durante la presentación de un balance de gestión al frente de la Dinapi. Una de sus principales batallas fue contra Autores Paraguayos Asociados (APA), donde aparecieron una serie de denuncias por manejos irregulares.

El Consejo de la Magistratura debe elaborar la terna de candidatos y luego remitir al presidente Horacio Cartes para elegir uno de ellos. Luego se remite al Congreso para recibir el acuerdo.

En este momento, el cartismo tiene mayoría tras el acuerdo al que arribó con el sector del Frente Guasu y los liberales llanistas. En el entorno inmediato de Cartes, mencionan que quiere replicar el mismo esquema que utilizó para la designación de la ministra de la Corte Myriam Peña.

Sin embargo, se menciona que hay una fuerte campaña por parte del actual fiscal Francisco Díaz Verón, quien busca su rekutu. También Ariel Martínez, el hijo del ministro de Defensa.