Primero fue un empujón y luego los golpes. La mujer se animó a hacer la denuncia, pero el hombre empezó a amenazarla. En total hizo 3 denuncias contra el victimario.

Actualmente el hombre está recluido en la penitenciaría y Liz está "un poco más tranquila". Su caso se hizo conocido luego de que la misma haya pedido vivir en una comisaría de Ciudad del Este.

Liz se considera a sí misma como una sobreviviente, más que una víctima. Aseguró que hizo la denuncia por todas aquellas mujeres que no se animan a denunciar a sus parejas violentas. "Me escribieron muchas mujeres y me convertí como en un ejemplo para ellas", expresó.

"Hice todo eso porque no soy la única, por eso pido que no callen", agregó.

El Poder Ejecutivo promulgó días atrás la Ley de Protección Integral a las Mujeres. De esta forma, se hizo lugar a una larga lucha de las mujeres por conseguir una normativa que las proteja de los maltratos y golpes físicos. Numerosos casos de feminicidio hasta hoy están impunes.