Su figura molestó al mismo cartismo que pide la candidatura de un político de trayectoria y no a un técnico. Un sector impulsa una campaña a favor de Juan Afara para liderar la chapa presidencial para las elecciones del 2018.

El mismo vicepresidente amenazó con alejarse del oficialismo si persevera el proyecto electoral del mandatario.

Para el ministro de Hacienda, su candidatura aún no está cantada, pues considera que falta la aprobación de las dirigencias de base. "No hay nada confirmado pero no puedo negar que se mencione mi nombre, lo cual me llena de orgullo", expresó en comunicación con Radio Monumental.

Consultado sobre las políticas que impulsaría en caso de resultar ganador en las elecciones del próximo año, dijo que seguirá la misma línea del gobierno actual. Se realizarán alianzas público privadas porque considera que el dinero público no alcanza para las grandes inversiones que requiere el país, aunque esta herramienta aún no demostró resultados durante la presente administración.

También se seguirán emitiendo los cuestionados bonos soberanos que hasta hace meses fue objeto de una fuerte disputa en el Congreso, pues a pesar del rechazo para incorporar la deuda en el presupuesto 2017, el Ejecutivo emitió los títulos en el mercado internacional, respaldado en la Corte Suprema de Justicia.

Sostiene que una deuda acumulada que no supere el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) es razonable para su eventual gobierno.

En cuanto a la reforma constitucional, cuya propuesta ahora es impulsada por Avanza País y anteriormente por un grupo de colorados, dijo que aún no hay madurez en el país como para avanzar hacia este mecanismo, teme que implicaría más riesgos que ventajas y prefiere las "enmiendas".

Piensa que es mejor intentar cumplir con la Constitución Nacional y las leyes en forma integral antes de ir a una Constituyente.

Tampoco está de acuerdo con una reforma tributaria. Argumenta que todos deben pagar impuestos y que en este aspecto todavía falta llegar a una evasión cero.

"Consolidar este modelo (cartismo), estoy convencido de esto, la gestión pública tiene que estar orientada hacia la ciudadanía y esto solamente se puede hacer con transparencia", mencionó acerca de su eje principal.







Una cuestión generacional

Ante las críticas hacia su falta de trayectoria en la Asociación Nacional Republicana (ANR), sostiene que si bien es nuevo en la política partidaria, a sus 39 años cuenta con experiencia en políticas públicas.

Consultado sobre los vicios del prebendarismo, indicó que la ciudadanía nota los resultados de la gestión de Cartes. "Antes el beneficio le llegaba a unos pocos, ahora el beneficio le llega a más gente", refirió.

Considera al Ministerio de Hacienda como una buena escuela para demostrar no solo honestidad e idoneidad, sino capacidad para explicar lo que se hace. "Lo veo no tanto como un desafío personal, sino como un desafío generacional, que tiene una visión diferente", sentenció.

Peña fue designado al frente del Tesoro en reemplazo de Germán Rojas, quien dejó la institución para desempeñarse como embajador paraguayo ante Estados Unidos.