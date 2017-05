Saguier: “Los sancionados ya no reciben el favor del pueblo”

El senador liberal Miguel Abdón Tito Saguier habló ayer sobre la resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en cuanto a que los mandatos partidarios respecto a la enmienda no son válidos.

Señaló que la misma Constitución establece que no existe el mandato imperativo, lo que no significa que los partidos no puedan sancionar a aquellos que incumplen con una postura partidaria. “El Tribunal de Conducta lo que hace es sancionar a un correligionario y no a un parlamentario”, expresó.