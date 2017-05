Pretenden regular bares dentro de estaciones de servicio

"El tema surgió tras una reunión con técnicos de la Municipalidad de Asunción sobre la disminución de las distancias de 1.000 a 500 metros entre una estación y otra. Luego surgió la falta de regulación sobre los puntos donde se instalan las estaciones y, posteriormente, la aglomeración de personas que acogen estos lugares", refirió el concejal en contacto con ULTIMAHORA.COM.





El debate del tema llevó a tratar la evolución de estas tiendas, que después se convierten en "pequeñas bodegas" y restaurantes, lo que genera que se incumplan las normativas municipales de aglomeración de personas.





"Este proyecto debemos entregarlo a la Intendencia para que analicen la propuesta y, si creen oportuno, faciliten sus modificaciones o recomendaciones. Creemos que entre 30 a 60 días ya tendremos una respuesta", manifestó.





Además de estos puntos, verificarán si las estaciones de servicio cumplen o no con "todo" lo impuesto en la ordenanza y si las normas se ajustan o no al deseo de proporcionar mayor seguridad a la ciudadanía. No descartan la posibilidad, de ser necesario, de modificar las normas para evitar la aglomeración de personas.