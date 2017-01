Presidente de Seccional desmiente falsificación

El presidente de la Seccional Nº 42, Ernaldo Cardozo, negó que haya entregado planillas pro reelección con firmas falsificadas y señaló que analiza tomar acciones legales contra la ex concejal asuncena Andrea Zalazar.

En comunicación con ULTIMAHORA.COM, Cardozo aseguró que no había restricción para la firma de planillas solamente a la seccional, y que logró juntar 5.000 firmas gracias al trabajo que realizó no solo en la sede que preside sino también en la Dirección Nacional de Aduanas, aunque señaló que no lo hizo en horario laboral.