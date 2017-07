Postergan nuevamente Ley de Financiamiento Político

La parlamentaria Olga Ferreira dijo que en realidad este proyecto no quiere tratarse por la mayoría. Cuestionó que se siga un sistema donde "narcos lavadores de dineros" den ódenenes en la Cámara de Diputados.



Ferreira afirmó que los diputados engañan a la ciudadanía al enviar a comisiones un documento, cuando no existen las mismas, o no están funcionando.



El diputado liberal Víctor Ríos pidió que se convoque a una sesión extraordinaria para el próximo jueves, de manera que sea tratado este punto y evitar que la figura de la Camara se desgaste ante la ciudadanía. Sin embargo, luego retiró su propuesta.



Las trabas al proyecto se fundamentan en que hay dos posturas bien diferenciadas entre los que quieren que el monto que se habilite como techo máximo en cada campaña sea de hasta 50.000 jornales mínimos y otra que quede en 7.000 jornales mínimos. La primera, impulsada por el oficialismo.



Este es un anhelado proyecto ciudadano que busca establecer un control más riguroso en la financiación política, en vista de la incursión del dinero sucio del narcotráfico, el contrabando, el lavado de dinero y otros ilícitos.



Varios sectores cuestionan que las medicaciones que pretenden introducir en diputados, hacen perder la esencia al proyecto, ya que se pretende eliminar los controles por parte de la Seprelad, y Secretaría de Tributación.



El pasado 3 de julio, Diputados aumentó la donación para el financiamiento de campañas electorales de USD 70.600 a USD 706.600 por cada persona física o jurídica en forma anual. El proyecto no tuvo media sanción debido a una adenda solicitada por un legislador.



Para que la normativa tenga efecto sobre las internas partidarias del próximo 17 de diciembre del 2017, debe ser promulgada antes de la convocatoria oficial que debe realizar el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el próximo 21 de agosto.



La ley actual de financiamiento político prohíbe que los partidos o movimientos políticos reciban directa o indirectamente contribuciones o donaciones superiores a 5.000 jornales mínimos, unos G. 392.500.000 (USD 70.600), para actividades diversas no especificadas por cada ejercicio anual, ya sea de personas físicas o jurídicas.