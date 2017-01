"Planillas no deben estar en instituciones públicas"

Humberto Peralta comentó que el artículo 60 de la Función Pública tipifica las responsabilidades en este tipo de hechos. "Las faltas están tipificadas legalmente y la responsabilidad cae en las autoridades institucionales. Amerita tomar la denuncia, que me traigan la evidencia y corresponderá tomar acciones", señaló a la 1020 AM.

"Estamos hablados del artículo 60 de la Ley de la Función Pública, Nº 1627. Esta señala que queda prohibido ejecutar actividades ocupando tiempo de la jornada del trabajo o utilizar personal de la dependencia para fines ajenos. En especial ejercer política partidaria. Lo segundo, el artículo 68 habla de varias causales para sumarios. La responsabilidad recae en las autoridades máximas de las instituciones", dijo.

El ministro de la Función Pública, además, dijo que los contratos no pueden estar sujetos a firmas de planillas, sino al desempeño del funcionario. Recalcó que, de existir este tipo de hechos, los funcionarios pueden denunciar en el portal de denuncias del Gobierno y en la Secretaría de la Función Pública.

En contacto con Radio Canal 100 dijo que el funcionario público también tiene derecho a ejercer la ciudadanía.



"El funcionario público es funcionario público las 24 horas, pero no deja de ser ciudadano también" expresó. "El servidor público es servidor público 24 horas pero no deja de ser ciudadano también. Por lo tanto tiene o no la sana intención de emitir algún parecer al respecto", dijo.

El titular de la cartera de Estado, señaló que comprende la preocupación de los servidores públicos que temen por presiones de esta naturaleza.



"Entiendo la figura y la preocupación de la recolección de firmas, eso se hace en el ámbito, si es que corresponde se hace en carácter de ciudadano. El funcionario no tiene en este caso la obligación de asumir una posición al respecto en base a lo que establece por lo menos el texto legal en la materia", acotó.

Los disidentes reciben denuncias anónimas de funcionarios que son obligados a firmar a favor de la enmienda para modificar la Constitución Nacional y permitir la reelección del presidente Horacio Cartes.

Muy contrario a lo que establece la Ley, el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Carlos López Moreira, minimizó la campaña del oficialismo colorado de recolectar firmas a favor de la enmienda constitucional para incluir la figura de la reelección. Aseguró que no existe nada malo en ese sentido.