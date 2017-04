La familia recorrió el trayecto desde la Plaza de las Armas hasta la sede del PLRA y le asombró la distancia que tuvo que hacer la comitiva policial para atacar a los jóvenes liberales.

Para don Fidelino, el caso no está claro. No confía en la hipótesis del a Fiscalía, que asegura que fue el suboficial Gustavo Florentín quien disparó contra Rodrigo Quintana. "No se sabe todavía quién disparó, porque no se nota en la cámara quién disparó", expresó en comunicación con Radio Monumental.

La fiscala María Raquel Fernández imputó a Florentín por homicidio doloso en forma agravada, en tanto que la Comandancia de la Policía Nacional lo acusa de haber violado su arresto domiciliario al escapar de la institución luego de, incluso, robar un arma.

Sin embargo, cámaras de circuito cerrado e imágenes de medios de comunicación muestran que el uniformado estuvo yendo y viniendo de la Comandancia.



Los padres de Rodrigo Quintana participaron este jueves del festival realizado en la Plaza de las Armas. Allí, los ciudadanos hicieron un homenaje al joven y a sus padres con velas encendidas.