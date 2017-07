Un niño de 10 años fue brutalmente golpeado con un caño presuntamente por su padre, con quien fue a vivir hace dos meses ya que su madre se separó del hombre hace varios años.

"Vino mi hijo a casa y me pareció muy sospechoso que venga muy abrigado, entonces le pedí que se saque su abrigo y no quiso. Me dijo, llorando: 'No, mamá, por favor, no, no quiero que te vayas a casa porque mi papá te va a hacer algo. Me dijo que si te contaba te iba a matar, también a mi abuela y a mis hermanitos", relató la mamá del pequeño en comunicación con NoticiasPy.





La madre comentó que su hijo le dijo que quería ir a vivir con su padre y hace dos meses se mudó a vivir con el hombre. Este lunes el pequeño fue hasta la casa de su mamá y le contó todo. La brutal golpiza habría sido porque el menor fue solo a una iglesia sin permiso.