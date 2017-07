Niño de 13 años murió practicando taekwondo

La causa de fallecimiento, según los profesionales que lo asistieron, fue una muerte súbita. El chico se desmayó cuando estaba haciendo los calentamientos previos al inicio de sus clases de taekwondo.

Ojeda relató que incluso se lo intentó reanimar, pero ya no respondió ni a los medicamentos ni a la reanimación.

Según los médicos, el joven no tiene antecedentes de una enfermedad de base, pero sí un cuadro de epilepsia que había presentado alguna vez. No obstante, no se pudo constatar si tenía una malformación congénita que pudiera afectar su vida, por eso esperan los resultados de la autopsia.

El parte policial señala que los chicos estaban trotando y, en medio del ejercicio en grupo, el fallecido comenzó a bajar la intensidad del trote hasta que se desmayó.