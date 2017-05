Nicanor tilda a Peña de ser la “soga al cuello” de colorados

El ex mandatario se reunió con dirigentes de base de la ANR, entre ellos, los presidentes de seccional Hugo Cañete y Carlos Galeano, de dicha zona, y Alberto Torres Torres, de Lambaré.

“El Movimiento Progresista Colorado mantiene su línea doctrinaria, pero anhela la convergencia de los candidatos a presidentes dispuestos a derrotar al modelo de exclusión social, pobreza y desempleo”, expresó.

El mismo lanzó su aspiración a un cargo en el Congreso, y señaló que desde allí va a representar a los intereses populares, “y no a los intereses de las tabacaleras, de la banca internacional, de las transnacionales, así como derrotar la representación política de no pocos diputados y senadores”. “Sepan que la bancada del Progresismo Colorado no recibirá mandato imperativo de una Junta de Gobierno privatizada, hoy agencia política tercerizada para recolección de votos del Grupo Cartes”, manifestó.