"Un contacto de Facebook me pasó la foto en donde aparecía mi nombre, ingresé a la página del TSJE para corroborar, porque al ingresar a la página de la ANR, es imposible; yo soy extranjera, soy chilena pero tengo cédula paraguaya, vivo hace unos años acá", manifestó la denunciante.

Cofré fue este miércoles hasta el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para pedir la revisión del legajo en donde se encuentra su nombre con su supuesta firma. En el lugar, redactó una nota de pedido para que pueda acceder a las planillas y, al confirmar, realizar la denuncia correspondiente. "En la planilla coincide mi nombre y número de cédula; dirección y firma no", expresó.



Con la denuncia podrá saber quién fue la persona que entregó la planilla, ya que cada carpeta tiene un responsable.



Desde el TSJE dijeron que, de corroborarse que la firma no fue realizada por la persona a la cual mencionaron, Nicole Cofré, el caso será denunciado ante la Fiscalía Electoral.

La denunciante remarcó que no firmó la planilla y que no tiene nada que ver con el tema, puesto que originariamente, no es paraguaya. La misma dijo que estará más conforme cuando se corrobore la falsedad de la firma y se elimine su nombre. "No firmé la planilla para enmienda", culminó.

Este no es la única irregularidad que saltó tras la presentación de las planillas pro reelección ante el TSJE. En la mañana de este miércoles saltaron a la luz nombres de personas fallecidas que aparecieron en la lista de firmantes.