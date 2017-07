Meteorología anuncia ingreso de frío polar

Se esperan vientos del sur y el descenso de la temperatura ya desde la madrugada, con 10ºC como mínima y 23º C como máxima. El frío afectará a casi todo el territorio nacional.

Sin embargo, el frío no llegará solo, lo acompañarán lluvias de leve intensidad que se presentarán hasta el lunes, donde la temperatura serán todavía más baja, con mínimas que irán de 6º C 3º C.

El veranillo de San Juan que se extendió en los últimos días generó el típico enfrentamiento en redes sociales de los que gustan de él y los que no. Para ambas situaciones, mucho mate, café y otras bebidas calientes, así como nuestras deliciosas comidas típicas son un paliativo excelente para disfrutar de los meses de invierno.