Médica dice que concejal trató de asfixiarla por celos

La denunciante comentó que la concejal Carmen Álvarez y su pareja, el doctor Jorge Fretes, son conocidos de su familia y que en esta Navidad el médico se comunicó con ella para felicitarla por las fiestas y posteriormente la concejal también la llama desde el número del doctor y comienza a insultarla.





La doctora dijo que este miércoles, cuando estaba intentado salir del hospital, llegó la concejal en su vehículo y le pidió que le acompañara, ella pensó que iba a disculparse y subió al rodado, allí fue agredida brutalmente.





"Empezó a insultarme, le dije que está equivocada, que yo soy incapaz de hacerle algo, allí intenté bajarme, me agarró del brazo y me cacheteó, me dio tres bofetadas, después a puño cerrado me da dos golpes en la frente y en la boca", indicó.





Posteriormente dijo que la mujer trató de quitarle el celular e incluso quiso ahorcarla.





"Trató de asfixiarme en el vehículo, me amenazó, es una persona influyente, yo trataba de salir de ella, no quería agredirle para que no diga que la golpee en su vehículo, tratando de bajarme para defenderme de ella puse mis piernas para separarme, cuando me estaba tratando de asfixiar le muerdo en la mano, empecé a gritar y me tapaba la boca", acotó.





Posteriormente fue auxiliada por una compañera de trabajo y por un guardia de seguridad que le abrieron las puertas del rodado.





"Por celos hizo todo eso, no es la primera vez que hace, a todas las persigue en el hospital, hace poco a una de las enfermeras le amenazó, es una persona conocida por sus celos", concluyó.





UH intentó comunicarse con la concejal Carmen Álvarez para conocer su versión sobre el hecho, sin embargo, no contestó las llamadas.