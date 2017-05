Este mes, cuando se acercó a cobrar su sueldo de jubilado, se llevó una sorpresa: contaba con un importante descuento. Sin comprender lo que ocurría, se trasladó hasta la capital del país para obtener más detalles al respecto.





En la oficina de jubilaciones lo recibieron con la sorpresa de que había una demanda judicial en su contra, hecha por la firma Credi Group de Carayaó, por la suma de G. 7.507.000. Solo le mostraron un extracto en donde se detallaba que se le descontarían G. 1.057.000 por mes, durante siete meses.





Don Eulogio comentó a ULTIMAHORA.COM que en ningún momento recibió alguna notificación sobre una presunta deuda, sino que, sin previo aviso, una supuesta empresa inició una acción que se concretó con el primer descuento de su salario.





"En el documento no figuran más datos que la firma de la jueza de Coronel Oviedo María Ignacia Franco. No detalla en concepto de qué se me realizarán los descuentos siquiera. También aclaran que el juicio se inició en Carayaó, muy lejos de Paraguarí", explicó.





Un largo trámite lo espera. No tiene otra opción que viajar hasta Coronel Oviedo para investigar la raíz de una presunta estafa. Este caso se suma a la lista de docentes afectados por un sistema de supuestas deudas que terminan despojándolos, en algunos casos, hasta del 100% del salario. Tales casos son constantemente denunciados por Miguel Marecos, titular del Sindicato de Directores.