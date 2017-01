Los pilotos, con dos días de paz

De esta manera la caravana adelantó los actos protocolares al hacer el paso por el podio preparado en la Plaza Mayor, en el centro de la capital boliviana, para luego instalarse en el campamento central, ubicado en el Colegio Militar Gualberto Villarroel, donde hoy los protagonistas tendrán su día de descanso.

PUNTOS POSITIVOS. “Sirve para analizar con mayor detenimiento este descanso prolongado. Para reponer de mejor manera las energías, porque fue muy desgastante esta primera semana”, manifestó el paraguayo Nelson Sanabria tras arribar a La Paz.

El paraguayo se recuperó en la Etapa 5, donde logró la 5ª ubicación, volviendo al top 10 de la general; “En la ronda de altura pude recuperar mi nivel, la idea era llegar a La Paz no muy lejos de la cima”, expuso el León Guaraní, a lo que agregó: “El lunes iniciamos con una maratón, va a ser muy complicado, pero vamos a salir a atacar para seguir recuperando posiciones”.

Por su parte, José Candia, el primer paraguayo en competir en motos, refirió: “Una semana muy dura, pero en donde rescato una experiencia maravillosa. Venimos muy bien, me costó asentarme con la navegación, pero de a poco fui encontrándole el ritmo”.

Con relación a su desempeño en la primera semana, Joss expresó: “Costó un poco no acelerar a fondo, pero este certamen es así, hay que estar atentos a todo lo que se presenta en el camino, y de mi máquina (KTM), es una belleza, no me dio ningún problema y espero que se mantenga así hasta Buenos Aires.

Otro guaraní que va afirmándose en competencia es Blas Zapag, que apuntó: “Terminamos bien la semana. Hubo días con inconvenientes y ya vamos sumando 6 días de pura adrenalina. La meta con Enrique es arribar a Buenos Aires el sábado 14”.

El desafío extremo va evolucionando a cada kilómetro, a lo que Blas sentenció: “Para mí el Dakar es eso, lo que se vive en la travesía, de igual manera llevamos un buen tiempo, es cuestión de ir cosechando experiencia para ir creciendo”.