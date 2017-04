La española Luz Casal vuelve con una gira y dos discos

"Ha significado un hito en muchos aspectos: fue la primera mujer que llenó un estadio de Francia durante varias noches, la primera que tuvo un disco de diamante y vivió amores problemáticos con una naturalidad que para la época debió ser sorprendente", destaca María Luz Casal (La Coruña, 1958).



Aunque a nivel estilístico considera que Dalida no tuvo una gran influencia en su carrera, sí aprecia las múltiples coincidencias que existieron en el repertorio de ambas, empezando por la misma "Un año de amor" (C'est irréparable) o "18 años" ("Il Venait D'avoir 18 Ans"), sobre la relación de una mujer madura con un chico joven y, para Casal, expresión "del amor efímero".



Lo que en origen parecía un proyecto sencillo, porque los temas ya existían, se terminó convirtiendo en una tarea compleja, sobre todo a la hora de buscar las composiciones que más se adecuaban a su tesitura de entre las más de mil que grabó Dalida.



Con "A mi manera" bajo el brazo, Casal ha emprendido una gira internacional que la ocupará dos años en cinco continentes, con una primera fase a lo largo de 2017 especialmente fecunda en Francia, aunque con paradas también en lugares como Estambul o la triple velada en el Blue Note de Tokio en de mayo.



Antes de que acabe el año, anuncia además, estará listo su nuevo disco de estudio con composiciones nuevas, de las que, según subraya en tono franco, está "muy convencida".



"Me ha salido muy francés", anticipa Casal, que cuenta a continuación que se despertó en mitad de una noche, "sin una base como otras veces por algo que hubiese leído o escuchado", y se dijo: "Tengo el título", aunque se niegue a revelarlo de momento.



Sea como fuere, este álbum sucederá a "Almas gemelas", disco en el que en una de las canciones habló de tú a tú con el cáncer de mamá que padeció en dos ocasiones.



Ella, que ha dicho que no se siente ni "icono ni heroína", pide que no se llame "luchadores" a los pacientes de cáncer, por ser víctimas arbitrarias.