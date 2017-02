Juez justifica prisión preventiva para Paraguayo Cubas

Esa medida también fue solicitada por la fiscala del caso, Stella Mary Cano, quien imputó al abogado por resistencia, perturbación a la paz pública y daño a cosas de interés común.

Para el magistrado, las documentaciones existentes en la carpeta fiscal reunieron los méritos contemplados en el artículo 242 del Código Penal Paraguayo para imponer la prisión preventiva.

Así también, Escobar mencionó que Paraguayo Cubas no pudo revertir las pruebas presentadas en su contra por el Ministerio Público durante la audiencia de imposición de medidas.

"Existen 2 tipos de defensa, la técnica y la defensa material. Él me pidió hacer la defensa material", expresó el profesional del derecho a la radio 780 AM. Además, mencionó que nunca dicta una resolución que no esté reglada conforme a derecho.

AUDIENCIA. La audiencia se realizó este miércoles ante el citado juez Escobar por la inhibición de su colega José Agustín Delmás. No obstante, este magistrado igual va a estudiar si impugna o no la inhibición de su colega.

En la diligencia, además de Cubas, estuvieron las abogadas Yolanda Paredes (esposa), Kattya González y Esther Roa, quienes pidieron la revocación de la detención dictada por la fiscala.

También se presentó la fiscala Stella Mary Cano, que ratificó su pedido de prisión preventiva, debido a los tres hechos punibles investigados.