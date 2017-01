Investigan desaparición de un joven en Caaguazú

Por su parte, Bernardo Villasboa (55), padre del menor, manifestó que este lunes siendo las 11.12 recibió una llamada a su aparato celular de una persona que le pedía la suma de G. 2 millones a cambio de la supuesta liberación del joven.

Minutos después, el pedido de rescate bajó a la suma de G. 200.000. Dicho monto fue entregado a través de un giro al número de la persona que, supuestamente, lo tenía en cautiverio.

Un rato después, los familiares volvieron a realizar otro giro de G. 100.000, y así sucesivamente, además le realizaron varias mini cargas, completando la suma de G. 400.000.

"Ellos reclamaron porque no le liberaron, y el hombre les dijo que ya fue liberado, sin embargo hasta el momento no sabemos su paradero, seguimos en su búsqueda", expresó el comisario Antolín Gómez, jefe de la jefatura de Caaguazú, en contacto con la radio 780 AM.

La Policía no descarta que pudiera tratarse también de un autosecuestro, pues les llama la atención la baja suma de dinero que se solicitó para ser supuestamente liberado.

"Nos parece raro el ínfimo pedido de dinero para el rescate", indicó.

El Ministerio Público y agentes de Antisecuestro ya se encuentran investigando el hecho.