Entre estos reclamos figura la construcción de 1.000 viviendas equipadas con servicios básicos para las comunidades indígenas de zonas urbanas, y la instalación de escuelas en estas comunidades, explicó Paulina Villanueva, de la Organización de los Pueblos Indígenas de las Zonas Urbanas.



Además, los nativos exigieron tener acceso a la documentación, como las cédulas de identidad o las partidas de nacimiento, y pidieron que se les incluya en los programas sociales gubernamentales, como los planes de transferencias monetarias a familias en situación de pobreza, o las ayudas para adultos mayores.



También pidieron que se otorguen becas completas a los jóvenes que culminen la educación media y quieran acceder a la universidad, debido a que las ayudas actuales "no cubren el pasaje de transporte, el alquiler o la alimentación" de los estudiantes, según Villanueva.



Villanueva, que pertenece al pueblo indígena guaná, contó que, cuando tenía 18 años, emigró desde la localidad de Vallemí, en el norteño departamento de Concepción, hasta Asunción, debido a que en su pueblo natal no tenía posibilidad de continuar estudiando.



Explicó que la falta de escuelas de educación media y superior, junto con la expulsión de sus tierras ancestrales y la fumigación con agroquímicos cerca de sus comunidades son las principales causas que fuerzan a los nativos a migrar a zonas urbanas.



Sin embargo, a pesar del desplazamiento, Villanueva aseguró que los nativos continúan conservando su lengua propia y su identidad cultural, que reflejan en sus danzas tradicionales o sus trabajos de artesanía.



"Por más que seamos de contextos urbanos, seguimos nuestras costumbres. No porque vivamos en las ciudades vamos a dejar nuestra lengua y cultura", afirmó.



Por ello, insistió en la necesidad de que los asentamientos indígenas urbanos cuenten con escuelas propias, en las que los profesores sean indígenas que enseñen en las lenguas propias de cada pueblo.



La población indígena de Paraguay asciende a unas 120.000 personas, 76 % de las cuales vive en situación de pobreza extrema, según datos oficiales, en su mayoría debido a que fueron desposeídas de sus tierras ancestrales durante la dictadura (1954-1989) y en la primera década de democracia.