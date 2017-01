Indígenas pelean para acceder al voto y cargos

El representante de la Coordinadora de Líderes indígenas del Bajo Chaco (Clibch), y líder de la comunidad de Curupayty, Aldea San Fernando del Departamento de Presidente Hayes, Gabriel Fernández Acosta, habló sobre la necesidad de que los indígenas accedan a documentos para poder votar a sus candidatos indígenas.

“Queremos la documentación de miembros de las comunidades indígenas para inscribirse, para que puedan votar y sepan cómo hacer, a quién votar y a quien no. El día que llegue un indígena y se pueda candidatar, ya sea para las próximas elecciones generales, o para una concejalía, ya vamos a tener suficientes votos, no solo indígenas sino también a los no indígenas, porque al final somos todos seres humanos y podemos trabajar todos juntos”, dijo.